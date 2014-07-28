Три человека пострадали в серьёзном ДТП на острове Русский во Владивостоке

В пятницу, 21 сентября, перед поворотом на Канал столкнулись два легковых автомобиля. Один из них серьезно пострадал, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.

Известно как минимум о трех пострадавших в этой аварии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]