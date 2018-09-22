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Пропавшие женщины найдены мертвыми в Приморье

Пропавшие женщины найдены мертвыми в Приморье

В Приморье прекращены поиски Натальи О. и Виктории Ш., пропавших в начале сентября в поселке Врангель. По данным, появившихся в соцсетях, женщины были найдены мертвыми, сообщают "Вести:Приморье". Подробности столь трагической развязки пока неизвестно, комментариев от полиции нет. 

Ранее сообщалось, что второго сентября в приморском поселке Врангель без вести пропали две женщины 1976 и1995 годов рождения.

Поисками жительниц занимались сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Об обстоятельствах гибели женшин пока не сообщается, но ранее появились предположения, что таинственное исчезновение Натальи и Виктории связано с тем фактом, что накануне они выставили и продали на на одной популярной автомобильной интернет-площадке свой автомобиль.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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