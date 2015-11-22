Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:42
  0

Сильный пожар вспыхнул на Университетской набережной кампуса ДВФУ (фото)

Сильный пожар вспыхнул на Университетской набережной кампуса ДВФУ (фото)

Ночью 22 сентября около 02:45 в пожарно-спасательную службу Владивостока поступило сообщение о том, что на набережной в бухте Аякс загорелся строительный мусор от демонтируемых торговых павильонов. Пожарные расчеты отправились на место происшествия немедленно, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

В 02:53 огнеборцы приступили к тушению. О пожаре очевидцы сообщили поздно, из-за сильного ветра огонь распространился очень быстро. В итоге площадь горения составила почти 500 кв. метров. В 03:36 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет.

Судя по фото с места пожара, в эпицентр пожара попали  "развалины" рыбного рынка, на котором в дни IV ВЭФ Владимир Путин угощал главу КНР Си Цзиньпина блинами с красной икрой.

 

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря