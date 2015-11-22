Сильный пожар вспыхнул на Университетской набережной кампуса ДВФУ (фото)
Ночью 22 сентября около 02:45 в пожарно-спасательную службу Владивостока поступило сообщение о том, что на набережной в бухте Аякс загорелся строительный мусор от демонтируемых торговых павильонов. Пожарные расчеты отправились на место происшествия немедленно, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.
В 02:53 огнеборцы приступили к тушению. О пожаре очевидцы сообщили поздно, из-за сильного ветра огонь распространился очень быстро. В итоге площадь горения составила почти 500 кв. метров. В 03:36 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет.
Судя по фото с места пожара, в эпицентр пожара попали "развалины" рыбного рынка, на котором в дни IV ВЭФ Владимир Путин угощал главу КНР Си Цзиньпина блинами с красной икрой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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