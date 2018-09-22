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В Уссурийске открыли памятник генерал-лейтенанту Валерию Асапову

В Уссурийске открыли памятник генерал-лейтенанту Валерию Асапову

Сегодня в Уссурийске на Аллее Славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии состоялась торжественная церемония открытия памятника генерал-лейтенанту Валерию Асапову.

Почтить память Герою России пришли командование и личный состав 5-й Армии, родственники Валерия Асапова, представители краевой и городской администраций, депутаты Думы УГО, ветераны, члены общественных организаций, юнармейцы, суворовцы.

В феврале 2013 года был назначен заместителем командующего 5-й Краснознаменной общевойсковой армией ВВО, а с октября 2016-го – командующим 5-й Армией. В Сирии являлся старшим группы российских военных советников. 23 сентября 2017 года генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение при минометном обстреле боевиками командного пункта сирийской армии.

Валерий Григорьевич был награжден многочисленными орденами, медалями, посмертно удостоен высшей государственной награды – ордена «Герой Республики» (Сирия) и медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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