В Уссурийске открыли памятник генерал-лейтенанту Валерию Асапову
Сегодня в Уссурийске на Аллее Славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии состоялась торжественная церемония открытия памятника генерал-лейтенанту Валерию Асапову.
Почтить память Герою России пришли командование и личный состав 5-й Армии, родственники Валерия Асапова, представители краевой и городской администраций, депутаты Думы УГО, ветераны, члены общественных организаций, юнармейцы, суворовцы.
В феврале 2013 года был назначен заместителем командующего 5-й Краснознаменной общевойсковой армией ВВО, а с октября 2016-го – командующим 5-й Армией. В Сирии являлся старшим группы российских военных советников. 23 сентября 2017 года генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение при минометном обстреле боевиками командного пункта сирийской армии.
Валерий Григорьевич был награжден многочисленными орденами, медалями, посмертно удостоен высшей государственной награды – ордена «Герой Республики» (Сирия) и медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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