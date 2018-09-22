Мощный ливень обрушился на юг Приморья (видео)

Вечером 22 сентября мощный ливень обрушился на Находку, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети. На кадрах видно, что улицы города ушли под воду. Машины еле едут по стекло в воде.

Ранее сообщалось, что "вечером в субботу произойдет обострение фронта. Пройдут местами сильные, кратковременные дожди, местами грозы".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]