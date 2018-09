Коммунисты порвали флаг «Единой России» на митинге во Владивостоке

Сегодня во Владивостоке коммунисты устроили митинг против отмены второго тура выборов губернатора Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт dv.kp.ru.

На привокзальной площади собралось несколько сотен человек с плакатами и красными флагами. При этом организатор митинга – кандидат на пост главы края Андрей Ищенко – отсутствовал, сообщает издание. В это время Ищенко находился в столице Хакасии - Абакане, где принимал участие в митинге в поддержку тамошнего кандидата в губернаторы Валентина Коновалова.

Организаторы акции во Владивостоке обвинили своих оппонентов из партии "Единой России" в краже голосов. Свою ярость они решили сорвать на принесённом флаге «ЕР». Партийное знамя разорвали на части.

"Под конец организаторы озвучили резолюцию митинга. В него включили и несогласие с отменой выборов, и изменение курса страны. Заодно «комми» предложили отложить повышение пенсионного возраста и провести по этому вопросу референдум. Еще одним требованием партийцев стало расследование по второму тур выборов и роспуск краевой избирательной комиссии", - пишет dv.kp.ru.

Это информация вызвала бурную реакцию в инстаграм-паблике vestiprim:

primbelka27 Задолбали эти коммунисты и Ищенко. Куда пропал то кстати ?! Тарасенко выходи на выборы!

dianas5 Надо было просто в мусорку выкинуть

roman_547 Единую Россию уже давно пора порвать, как этот флаг!!!

krammer125rus Это вообще перебор

sam_efimКошмар! Скоро до Российского флага доберутся! Они хотят гражданской войны!

dianas5 Что за бред

arsenevpk Какие они коммунисты?! Они хоть цели и задачи партии знают? Ленина хоть один труд прочли?

pal_sanish Понимаю почему это сдеоали комуняки

radianskaiaekaterina КПРФ единственная партия,которая противостоит беспределу власти,а на войне все средства хороши.

dianas5@krammer125rus перебор это обманывать народ на выборах...

zhuravelta Люди майдана хотят во Владивостоке? Что за выходка? Не умно!!!

sam_efim@dianas5 С такими выходками другого на ум не приходит!



dianas5 Люди показывают как могут что против единой россии

galinakosnyreva Нужно быть политкорректными и более сдержанными , а рвать флаг это уже фу.

rzevityanin От истоков проплаченные иностранцами, цель - дистабилизация и разделение России😔

lena12577 Враньё и гадкая ложь. Такого не было! До чего опускается партия единоросов!!!! До вранья, лжи и мерзости. Противно, больше добавить нечего!!!!!

lady_hanka Негативизм порождает негативизм, жестокость - жестокость. Вот такая акция тоже ни к чему поучительному и тем более положительному не приведёт. Мысль о войне это в будем уже война. Да не справедливо, противно поступили вот те... ну вы поняли про кого, но☝🏼ребят не стоит так реагировать. Все и так поняли Who is Who....

kaishianolga Нам майдан не нужен!!!

elenarybalco Бред...

irina_shevchenko11 Это всё от не большого ума и ещё хотят власти страну развалили за 70 лет им еще мало

dianas5@sam_efim не просто так же творится😉

dusha9090Кпрф нашли причину организовать майдан. Как хорошо что будут новые выборы.. можно будет голосовать за Лдпр или справедливую Россию..

elenaperekotii Ну флаг рвать это наверно слишком

vegavl Я бы этим флагом еще бы и задницу подтер

nat77byd77 Ну не умно.

talk2205 Все нормы морали перечеркнули, ну и какая может быть власть у таких людей?

dianas5@galinakosnyreva а голоса левые заливать во время выборов это норм?не фу?

sam_efim@dianas5 понятно, что люди доведены до отчаяния, я их понимаю, душой с ними, но разум по

sam_efim@dianas5 но разум должен присутствовать! Пока власти будут бороться между собой, Приморье так и будет жить в дерьме, а не развиваться!

dianas5@sam_efim для этого и митинги делают чтобы шевелились

Ваше отношение к "казни" флага ЕР на митинге КПРФ: - это дно, такими действиями КПРФ только дискредитирует себя - а что вы хотите от коммунистов, у них вся история такая -выходку "комми" не поддерживаю, но понимаю - полностью поддерживаю эту акцию -я равнодушен к политике: коммунисты, Единая Россия все равно -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]