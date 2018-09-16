Коммунисты порвали флаг «Единой России» на митинге во Владивостоке
Сегодня во Владивостоке коммунисты устроили митинг против отмены второго тура выборов губернатора Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт dv.kp.ru.
На привокзальной площади собралось несколько сотен человек с плакатами и красными флагами. При этом организатор митинга – кандидат на пост главы края Андрей Ищенко – отсутствовал, сообщает издание. В это время Ищенко находился в столице Хакасии - Абакане, где принимал участие в митинге в поддержку тамошнего кандидата в губернаторы Валентина Коновалова.
Организаторы акции во Владивостоке обвинили своих оппонентов из партии "Единой России" в краже голосов. Свою ярость они решили сорвать на принесённом флаге «ЕР». Партийное знамя разорвали на части.
"Под конец организаторы озвучили резолюцию митинга. В него включили и несогласие с отменой выборов, и изменение курса страны. Заодно «комми» предложили отложить повышение пенсионного возраста и провести по этому вопросу референдум. Еще одним требованием партийцев стало расследование по второму тур выборов и роспуск краевой избирательной комиссии", - пишет dv.kp.ru.
Это информация вызвала бурную реакцию в инстаграм-паблике vestiprim:
primbelka27 Задолбали эти коммунисты и Ищенко. Куда пропал то кстати ?! Тарасенко выходи на выборы!
dianas5 Надо было просто в мусорку выкинуть
roman_547 Единую Россию уже давно пора порвать, как этот флаг!!!
krammer125rus Это вообще перебор
sam_efimКошмар! Скоро до Российского флага доберутся! Они хотят гражданской войны!
dianas5 Что за бред
arsenevpk Какие они коммунисты?! Они хоть цели и задачи партии знают? Ленина хоть один труд прочли?
pal_sanish Понимаю почему это сдеоали комуняки
radianskaiaekaterina КПРФ единственная партия,которая противостоит беспределу власти,а на войне все средства хороши.
dianas5@krammer125rus перебор это обманывать народ на выборах...
zhuravelta Люди майдана хотят во Владивостоке? Что за выходка? Не умно!!!
sam_efim@dianas5 С такими выходками другого на ум не приходит!
dianas5 Люди показывают как могут что против единой россии
galinakosnyreva Нужно быть политкорректными и более сдержанными , а рвать флаг это уже фу.
rzevityanin От истоков проплаченные иностранцами, цель - дистабилизация и разделение России😔
lena12577 Враньё и гадкая ложь. Такого не было! До чего опускается партия единоросов!!!! До вранья, лжи и мерзости. Противно, больше добавить нечего!!!!!
lady_hanka Негативизм порождает негативизм, жестокость - жестокость. Вот такая акция тоже ни к чему поучительному и тем более положительному не приведёт. Мысль о войне это в будем уже война. Да не справедливо, противно поступили вот те... ну вы поняли про кого, но☝🏼ребят не стоит так реагировать. Все и так поняли Who is Who....
kaishianolga Нам майдан не нужен!!!
elenarybalco Бред...
irina_shevchenko11 Это всё от не большого ума и ещё хотят власти страну развалили за 70 лет им еще мало
dianas5@sam_efim не просто так же творится😉
dusha9090Кпрф нашли причину организовать майдан. Как хорошо что будут новые выборы.. можно будет голосовать за Лдпр или справедливую Россию..
elenaperekotii Ну флаг рвать это наверно слишком
vegavl Я бы этим флагом еще бы и задницу подтер
nat77byd77 Ну не умно.
talk2205 Все нормы морали перечеркнули, ну и какая может быть власть у таких людей?
dianas5@galinakosnyreva а голоса левые заливать во время выборов это норм?не фу?
sam_efim@dianas5 понятно, что люди доведены до отчаяния, я их понимаю, душой с ними, но разум по
sam_efim@dianas5 но разум должен присутствовать! Пока власти будут бороться между собой, Приморье так и будет жить в дерьме, а не развиваться!
dianas5@sam_efim для этого и митинги делают чтобы шевелились
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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