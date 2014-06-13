В США рассказали о 4 самолетах-разведчиках РФ у берегов Аляски

Четыре российских разведывательных самолета вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Аляски, сообщили 21 сентября в твиттере Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

«Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве к северу от Аляски и ни разу не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады», — отметили в заявлении.

За последний месяц это уже третий случай, когда американские военные сообщают о российских самолетах, находящихся возле Аляски. Последний раз это произошло 11 сентября. Два истребителя F-22 ВВС США перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в небе близ побережья Аляски, сообщили в пресс-службе НОРАД.

В заявлении уточнили, что инцидент произошел в 22:00 по местному времени 11 сентября (05:00 мск 12 сентября). Там также добавили, что бомбардировщиков перехватили в международном воздушном пространстве рядом с побережьем Аляски.

В пресс-службе также отметили, что после осуществления перехвата Ту-95 перемещались вместе с российскими истребителями Су-35. В командовании подчеркнули, что F-22 сопровождали российские воздушные судна до тех пор, пока они не вылетели за пределы опознавательной зоны противовоздушной обороны (ПВО). В NORAD также сообщили, что российские самолеты не нарушали границы США и Канады.

Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 к западу от побережья Аляски. Об этом сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Инцидент произошел еще утром 1 сентября. Военные заметили ракетоносцы, летящие в опознавательной зоне ПВО Аляски, к югу от Алеутских островов, и подняли истребители на перехват. В командовании отметили, что вместе с ракетоносцами в воздушное пространство у берегов Аляски вошел по меньшей мере один российский самолет-заправщик Ил-78.

После этого F-22 сопровождали Ту-95 до тех пор, пока те не вылетели из опознавательной зоны ПВО. Представитель NORAD подчеркнул, что бомбардировщики не нарушали границу воздушного пространства США или Канады.

Позднее в Минобороны России сообщили, что ракетоносцы совершали плановые полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, а также Охотского и Берингова морей, передал ТАСС. «На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали два истребителя F-22 ВВС США», — заявили в Минобороны.

До этого подобный инцидент произошел еще в мае. По сообщению представителя НОРАД Скотта Миллера, американские истребители осуществили перехват двух российских стратегических бомбардировщиков.

Миллер рассказал, что два российских Ту-95 пересекли 200-мильную (320 км) зону ответственности НОРАД над Беринговым морем. В связи с этим на их перехват решили отправить два истребителя F-22. «Два истребителя F-22 NORAD в районе Аляски перехватили и визуально идентифицировали два дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов», — отметил представитель американского командования.

Миллер также пояснил, что воздушные границы США и Канады бомбардировщиками пересечены не были.

Позже эту информацию подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и противолодочные самолеты Ту-142 на самом деле сопровождались парой американских истребителей F-22 после полета у берегов Аляски.

Он также уточнил, что самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) США не приближались к российским на расстояние менее 100 м.

Конашенков пояснил, что полет российских бомбардировщиков был плановым, а его маршрут пролегал над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.

«На отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 м, самолеты ВКС (Воздушно-космических сил) России, осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США», — отметил Конашенков.

Через некоторое время данный инцидент прокомментировали и сами летчики из группы российских стратегических ракетоносцев Ту-95. Они рассказали газете «Красная звезда» о встрече, произошедшей 12 мая с парой американских истребителей.

Как сообщили командир группы, командир эскадрильи подполковник Александр Манягин и его заместитель, командир экипажа второго Ту-95 майор Александр Юрасов, поведение американских летчиков было корректным, они не проявляли агрессии. Военные также отметили, что F-22 летели на «почтительном расстоянии» — примерно в 100 м от российских ракетоносцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]