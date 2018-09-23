Дорогущее ДТП произошло во Владивостоке (фото)

Вечером 22 сентября во Владивостоке на участке дороги Золотой мост - Катерная в районе ТЦ Серп и Молот произошло ДТП с с участием BMW Х5 и Toyota Land Cruiser.

По словам очевидцев, BMW летела со стороны Радиоприбора и столкнулась с Land Cruiser, после чего завалилась на бок. О пострадавших не сообщается, но автомобили получили значительные повреждения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]