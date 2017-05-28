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Серия отключений холодной воды запланирована во Владивостоке (список адресов)

Серия отключений холодной воды запланирована во Владивостоке (список адресов)

На предстоящей неделе во Владивостоке пройдет ряд "очаговых" отключерий холодного водоснабжения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Примвода.

Отключение водоснабжения (дата, время, адреса):

Город: Владивосток

Дата начала: 25.09.2018 - 09:00

Дата окончания: 25.09.2018 - 18:00

Причина отключения: 25.09.2018 г. Ремонтные работы

Адреса:
Глинки, 2-6, 3-7. Пирогова, 3-7, 4-8. Поленова, 5, 7. Репина, 2, 4, 6. Пятнадцатая, 20, 22, 30, 32, 34. Шишкина, 1-37, 2-60. Четырнадцатая, 54.

Город: Владивосток

Дата начала: 26.09.2018 - 04:00

Дата окончания: 26.09.2018 - 23:45

Причина отключения: 26.09.2018 г. Ремонтные работы

Адреса:
100 лет Владивостока пр-т., 76-150, 107-159е, 155, 180. Арсенальная, 15. Беломорская, 13-23. Гагаринского, 5. Горького, 5, 9а, 10-12, 17а. Давыдова, 7, 7а, 9, 11, 16-38, 21, 23, 29-31а. Дачная 1-я. Кирова 2-14/2. Лесная, 5-25, 12. Маковского, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 8, 10, 30, 30а, 30б, 180. Менделеева, 1-9, 14. Мусоргского, 1-93. Планерная, 9-19, 24-54. Полетаева, 18-34, 41, 43, 45, 49. Полетаева пер. Профессора Куренцова. Радио, 8-42, 9-21, 50. Радио пер., 5-13. Рубенштейна, 7, 8, 14. Русская, 21, 21б, 23, 25, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 139. Узбекская, 13, 13а, 15, 15а. Хивинская, 17. Шишкина, 61, 62, 62б, 65, 66, 70-96, 71, 73, 75.

Город: Владивосток

Дата начала: 27.09.2018 - 09:00

Дата окончания: 27.09.2018 - 20:00

Причина отключения: 27.09.2018 г. Ремонтные работы

Адреса:
Буссе. Жариковская. Жуковского. Маньчжурская. Толстого, 30-52. Шилкинская, 3-11, 4-16.

Город: Владивосток

Дата начала: 27.09.2018 - 09:00

Дата окончания: 27.09.2018 - 14:00

Причина отключения: 27.09.2018 г. Ремонтные работы

Адреса:
Зои Космодемьянской, 17а, 25.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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