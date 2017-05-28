Серия отключений холодной воды запланирована во Владивостоке (список адресов)

На предстоящей неделе во Владивостоке пройдет ряд "очаговых" отключерий холодного водоснабжения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Примвода.

Отключение водоснабжения (дата, время, адреса):

Город: Владивосток

Дата начала: 25.09.2018 - 09:00

Дата окончания: 25.09.2018 - 18:00

Причина отключения: 25.09.2018 г. Ремонтные работы

Адреса:

Глинки, 2-6, 3-7. Пирогова, 3-7, 4-8. Поленова, 5, 7. Репина, 2, 4, 6. Пятнадцатая, 20, 22, 30, 32, 34. Шишкина, 1-37, 2-60. Четырнадцатая, 54.

Город: Владивосток

Дата начала: 26.09.2018 - 04:00

Дата окончания: 26.09.2018 - 23:45

Причина отключения: 26.09.2018 г. Ремонтные работы

Адреса:

100 лет Владивостока пр-т., 76-150, 107-159е, 155, 180. Арсенальная, 15. Беломорская, 13-23. Гагаринского, 5. Горького, 5, 9а, 10-12, 17а. Давыдова, 7, 7а, 9, 11, 16-38, 21, 23, 29-31а. Дачная 1-я. Кирова 2-14/2. Лесная, 5-25, 12. Маковского, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 8, 10, 30, 30а, 30б, 180. Менделеева, 1-9, 14. Мусоргского, 1-93. Планерная, 9-19, 24-54. Полетаева, 18-34, 41, 43, 45, 49. Полетаева пер. Профессора Куренцова. Радио, 8-42, 9-21, 50. Радио пер., 5-13. Рубенштейна, 7, 8, 14. Русская, 21, 21б, 23, 25, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 139. Узбекская, 13, 13а, 15, 15а. Хивинская, 17. Шишкина, 61, 62, 62б, 65, 66, 70-96, 71, 73, 75.

Город: Владивосток

Дата начала: 27.09.2018 - 09:00

Дата окончания: 27.09.2018 - 20:00

Причина отключения: 27.09.2018 г. Ремонтные работы

Адреса:

Буссе. Жариковская. Жуковского. Маньчжурская. Толстого, 30-52. Шилкинская, 3-11, 4-16.

Город: Владивосток

Дата начала: 27.09.2018 - 09:00

Дата окончания: 27.09.2018 - 14:00

Причина отключения: 27.09.2018 г. Ремонтные работы

Адреса:

Зои Космодемьянской, 17а, 25.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]