Жительница Владивостока из лучших побуждений стала виновницей аварии
Водительница Toyota Sprinter попала в автоаварию, пытаясь уйти от столкновения с рейсовым автобусом во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт КП во Владивостоке.
Авария произошла в районе Змеинки. Как рассказали очевидцы, девушка на Toyota Sprinter выезжала снизу, когда заметила буквально мчавшийся на нее автобус. Чтобы избежать столкновения, автоводитель решила резко ускорится, однако не справилась с управлением и влетела в бордюр, а от него срикошетила в припаркованную Toyota Prius.
Таким образом, в виновники записали ее. Между тем, если бы девушка попросту врезалась в нос автобуса, то виноватым по всем правилам был бы его водитель. Ведь специальных знаков на дороге нет, а приоритет здесь по помехе справа.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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