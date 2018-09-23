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Вчера, 15:45
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Жительница Владивостока из лучших побуждений стала виновницей аварии

Жительница Владивостока из лучших побуждений стала виновницей аварии

Водительница Toyota Sprinter попала в автоаварию, пытаясь уйти от столкновения с рейсовым автобусом во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт КП во Владивостоке.

Авария произошла в районе Змеинки. Как рассказали очевидцы, девушка на Toyota Sprinter выезжала снизу, когда заметила буквально мчавшийся на нее автобус. Чтобы избежать столкновения, автоводитель решила резко ускорится, однако не справилась с управлением и влетела в бордюр, а от него срикошетила в припаркованную Toyota Prius.

Таким образом, в виновники записали ее. Между тем, если бы девушка попросту врезалась в нос автобуса, то виноватым по всем правилам был бы его водитель. Ведь специальных знаков на дороге нет, а приоритет здесь по помехе справа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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