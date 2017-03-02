Жители 31 дома Владивостока останутся без света (список адресов)
В понедельник, 24 сентября, во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 31 доме города.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света на VL.ru», плановые мероприятия продлятся с 09:00 до 17:00 в домах по следующим адресам:
Пихтовая ул., 35;
Грязелечебница ул., 9;
Давыдова ул., 40;
Камчатская ул., 14;
Маковского ул., 119, 121;
Петропавловская ул., 1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 3, 5, 7, 9, 22;
Русская ул., 57, 57-б, 59г;
Садгородская ул., 22, 23;
Янтарная ул., 10, 12;
Жемчужная ул., 24;
Клубная ул., 49д;
Петропавловский пер. 10, 12.
Статья полностью: https://www.newsvl.ru/vlad/2018/09/23/173974/#ixzz5Ru6JgAq0
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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