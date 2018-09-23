"Позорище": автобус c туристами из КНР утонул в "озере" на Авроровской (видео)
Во Владивостоке воскресный ливень с грозой стал причиной дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с китайскими туристами, сообщает @vestiprim.
Очевидцы разместили в паблике видеоролик под заголовком "Эвакуация по-владивостокски". "Во время воскресного ливня на улице Авроровской утонул в луже автобус с китайскими туристами. К ним на помощь пришёл другой автобус. Пассажиры "утопленника" прямо посреди «озера» перешли на другой автобус и поехали дальше по своим туристическим делам))", - с иронией написали авторы видео.
"Приговором" этой ситуации стал комментарий одного из подписчиков инстаграм-паблика "Вести:Приморье": "Позорище, китайцы поржут с наших дорог😂"
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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