"Позорище": автобус c туристами из КНР утонул в "озере" на Авроровской (видео)

Во Владивостоке воскресный ливень с грозой стал причиной дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с китайскими туристами, сообщает @vestiprim.

Очевидцы разместили в паблике видеоролик под заголовком "Эвакуация по-владивостокски". "Во время воскресного ливня на улице Авроровской утонул в луже автобус с китайскими туристами. К ним на помощь пришёл другой автобус. Пассажиры "утопленника" прямо посреди «озера» перешли на другой автобус и поехали дальше по своим туристическим делам))", - с иронией написали авторы видео.

"Приговором" этой ситуации стал комментарий одного из подписчиков инстаграм-паблика "Вести:Приморье": "Позорище, китайцы поржут с наших дорог😂"

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]