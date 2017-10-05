Тарасенко: "из меня плохой агитатор"

Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил в сюжете, продемонстрированном в эфире программы "Воскресные вести с Дмитрием Киселевым".

В интервью федеральным "Вестям" Тарасенко заявил, что он шел в Приморье работать, а не агитировать". Из этого авторы сюжета в федеральных "Вестях" делают вывод, что Тарасенко не будет участвовать в новых выборах губернатора Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]