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Вчера, 21:12
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Тарасенко: "из меня плохой агитатор"

Тарасенко:

Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил в сюжете, продемонстрированном в эфире программы "Воскресные вести с Дмитрием Киселевым". 

В интервью федеральным "Вестям" Тарасенко заявил, что он шел в Приморье работать, а не агитировать". Из этого авторы сюжета в федеральных "Вестях" делают вывод, что Тарасенко не будет участвовать в новых выборах губернатора Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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