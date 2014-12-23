Из-за аварии крупный микрорайон Владивостока остался без холодной воды

В результате аварии до 12-00 24 сентября без холодной воды останутся несколько десятков домов во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье"

Список адресов:

Первореченский район (1)

Океанский пр-кт 106/1

Советский район (1)

Мусоргского ул. 13Д

Фрунзенский район (79)

Саратовская ул. 10, 11, 13, 6, 7, 9, 8

Леонова ул. 20А, 20Б, 20В, 21, 21А, 22А, 27, 31, 33, 64, 66, 66 стр.2

Крыгина ул. 1, 15, 16, 17, 17А, 23, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 42А, 5, 51А, 51Б, 53, 55, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 94, 86В кор.2, 105 стр.1, 105 стр.2, 6, 86В

Стрельникова ул. 10, 6А, 8, 9/42, 4, 12

Импортная ул. 15, 16

Казанская ул. 1, 5, 7

Морозова ул. 2, 7, 9

Парусная ул. 5

Перекопский пер. 3, 5, 7

Полевая ул. 3, 5

Севастопольская ул. 18

Сипягина ул. 10, 12, 19, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 6

Ялтинская ул. 14, 3А

Самарская ул. 8А

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]