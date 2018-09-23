Новости Политика

QR Код этой страницы
Вчера, 22:56
  0

В Хабаровском крае повторяется приморский "сценарий"

В Хабаровском крае повторяется приморский

После подсчета 16,67% голосов избирателей, принявших участие в о втором туре выборов губернатора Хабаровского края лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал - 66,86%, у действующего губернатора Вячеслава Шпорта - 30,90%.

Онлайн табло голосования по Хабаровскому краю - ЗДЕСЬ

Напомним, что в Приморском крае в ходе подсчета голосов во втором туре выборов губернатора Приморья лидировал Андрей Ищенко от КПРФ, преимущество которого над представителем Единой России Андреем Тарасенко составляла до 11% голосов.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря