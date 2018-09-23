В Хабаровском крае повторяется приморский "сценарий"

После подсчета 16,67% голосов избирателей, принявших участие в о втором туре выборов губернатора Хабаровского края лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал - 66,86%, у действующего губернатора Вячеслава Шпорта - 30,90%.

Онлайн табло голосования по Хабаровскому краю - ЗДЕСЬ

Напомним, что в Приморском крае в ходе подсчета голосов во втором туре выборов губернатора Приморья лидировал Андрей Ищенко от КПРФ, преимущество которого над представителем Единой России Андреем Тарасенко составляла до 11% голосов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]