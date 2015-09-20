Во Владивостоке разыскиваются поджигатели автомобиля
На минувших выходных, ночью, примерно с 03.20 до 04.00, в районе домов № 12, 14 по ул. Башидзево Владивостоке на стоянке неизвестные подожгли автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, авто сгорел полностью. Владельца машины просят помочь свидетелей в поиске поджигателей. За достоверную информацию о случившемся обещано вознаграждение. Телефон для связи: +79147915388.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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