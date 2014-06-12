Дерево упало на припаркованную машину во Владивостоке

Во Владивостоке на ул. Авроровская, 24 старое дерево упало на автомобиль. Джип получил значительные повреждения, так как дерево оказалось достаточно высоким, широким в обхвате и, соответственно, тяжелым. По счастливой случайности, никто не пострадал.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]