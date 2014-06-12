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Дерево упало на припаркованную машину во Владивостоке

Дерево упало на припаркованную машину во Владивостоке

Во Владивостоке на ул. Авроровская, 24 старое дерево упало на автомобиль. Джип получил значительные повреждения, так как дерево оказалось достаточно высоким, широким в обхвате и, соответственно, тяжелым. По счастливой случайности, никто не пострадал.

 


 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Влад / Сегодня, 13:52
    № 1  
     

    Не джип, а пикап!!!

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