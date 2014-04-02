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В Приморье полицейские сняли с поезда подозреваемого в хранении наркотиков

В Приморье полицейские сняли с поезда подозреваемого в хранении наркотиков

Фото: УМВД по ПК

Сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Угольная задержан пассажир электропоезда, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств. В ходе личного досмотра транспортными полицейскими изъяты у 28-летнего жителя Приморского края свертки с гашишным маслом, общим весом порядка 30 граммов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Подозреваемый пояснил полицейским, что в город Владивосток он прибыл из Спасска-Дальнего с целью трудоустройства, наркотическое средство изготовил для личного потребления из кустов дикорастущей конопли.

В настоящее время по данному факту следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до десяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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