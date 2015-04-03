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В СИЗО Уссурийска пресечена попытка передачи алкогольного «Привета»

В СИЗО Уссурийска пресечена попытка передачи алкогольного «Привета»

Фото: newsvl.ru

Сотрудники СИЗО-3 ГУФСИН России по Приморскому краю пресекли передачу запрещенных веществ, спрятанных ухищренным способом. В ходе досмотра передачи от гражданина И. одному из следственно-арестованных младший инспектор отдела режима, который принимает и досматривает посылки и передачи, и сотрудники оперативного отдела пресекли попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, в двух пакетах яблочного сока «Привет» была обнаружена жидкость со специфическим запахом алкоголя. В деянии гражданина И. усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.12. КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении передан в судебные органы г. Уссурийска.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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