Более 66 млн рублей получили пострадавшие от наводнения приморцы
По данным на понедельник, 24 сентября, жителям Приморья, пострадавшим от наводнения, выплачено 66,4 миллиона рублей компенсаций из краевого бюджета. Об этом «Вестям: Приморье» сообщили в департаменте гражданской защиты Приморского края.
Выплаты получили 5 098 семей. Из них по 10 тысяч рублей получили 4 057 человек в связи с утратой урожая на земельном участке, по 10 тысяч рублей на восстановление поврежденного жилого дома – 728 человек.
По 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества выплачено 254 гражданам, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества – 59 гражданам.
Работа 103 оценочных комиссий в Приморье продолжается.
По данным краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС, режим чрезвычайной ситуации регионального характера продолжает действовать в Приморье в границах 16 муниципальных образований: Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского, Пожарского, Хорольского, Ханкайского районов. В трех муниципальных образованиях введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера: Кировском, Пограничном районах, Лесозаводском городском округе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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