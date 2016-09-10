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Более 66 млн рублей получили пострадавшие от наводнения приморцы

Более 66 млн рублей получили пострадавшие от наводнения приморцы

Фото: Администрация ПК

По данным на понедельник, 24 сентября, жителям Приморья, пострадавшим от наводнения, выплачено 66,4 миллиона рублей компенсаций из краевого бюджета. Об этом «Вестям: Приморье» сообщили в департаменте гражданской защиты Приморского края.

Выплаты получили 5 098 семей. Из них по 10 тысяч рублей получили 4 057 человек в связи с утратой урожая на земельном участке, по 10 тысяч рублей на восстановление поврежденного жилого дома – 728 человек.

По 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества выплачено 254 гражданам, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества – 59 гражданам.

Работа 103 оценочных комиссий в Приморье продолжается.

По данным краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС, режим чрезвычайной ситуации регионального характера продолжает действовать в Приморье в границах 16 муниципальных образований: Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского, Пожарского, Хорольского, Ханкайского районов. В трех муниципальных образованиях введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера: Кировском, Пограничном районах, Лесозаводском городском округе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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