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Во Владивостоке жестоко убит охранник стройплощадки

Фото: nsk.aif.ru

Утром в понедельник, 24 сентября, на пульт дежурного УВД Владивостока поступило сообщение о том, что на стройплощадке, расположенной по адресу улица Гоголя, 13 найден труп охранника с признаками насильственной смерти. Тело мужчины обнаружил работник стройплощадки.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, труп охранника с перерезанным горлом лежал на кровати в сторожке. Сейчас на стройплощадке проходят следственные действия: работают кинологи с собакой и полицейские и эксперты-криминалисты. Возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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