Во Владивостоке жестоко убит охранник стройплощадки

Утром в понедельник, 24 сентября, на пульт дежурного УВД Владивостока поступило сообщение о том, что на стройплощадке, расположенной по адресу улица Гоголя, 13 найден труп охранника с признаками насильственной смерти. Тело мужчины обнаружил работник стройплощадки.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, труп охранника с перерезанным горлом лежал на кровати в сторожке. Сейчас на стройплощадке проходят следственные действия: работают кинологи с собакой и полицейские и эксперты-криминалисты. Возбуждено уголовное дело.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]