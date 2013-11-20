Во Владивостоке жестоко убит охранник стройплощадки
Утром в понедельник, 24 сентября, на пульт дежурного УВД Владивостока поступило сообщение о том, что на стройплощадке, расположенной по адресу улица Гоголя, 13 найден труп охранника с признаками насильственной смерти. Тело мужчины обнаружил работник стройплощадки.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, труп охранника с перерезанным горлом лежал на кровати в сторожке. Сейчас на стройплощадке проходят следственные действия: работают кинологи с собакой и полицейские и эксперты-криминалисты. Возбуждено уголовное дело.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.05.2018 Во Владивостоке на стройплощадке случился пожар
-
18.09.2017 В Находке убит сторож автосервиса
-
11.01.2017 Мужчину с перерезанным горлом обнаружила в своей ванной жительница Владивостока
-
25.09.2014 В Дальнереченском районе полиция ищет убийцу местного жителя
-
12.03.2014 В кювете на гострассе Сибирцево-Жариково обнаружен труп мужчины
-
20.11.2013 Полиция: скелетированный труп, обнаруженный в Лесозаводске,идентифицирован
Добавить комментарий