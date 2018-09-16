"Красный губернатор" из Приморья озадачился проблемой автокефалии церкви на Украине

Экс-кандидат от КПРФ на прошедших выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко на своей странице в Фейсбуке высказался о проблеме ... автокефалии* православной церкви на Украине. По мнению "красного губернатора", истоки коммунизма идут от христианства и поэтому он не может молчать по данному вопросу.

"С удивлением наблюдаю над процессом образования украинской автокефалии. Меня удивляет поведение высших российских церковных чиновников. Идёт настоящая битва за ресурсы, сферы влияния и тд. Вся истерика в духе XVI века круглосуточно присутствует в повестке всех федеральных СМИ. Мне кажется, что это не соответствует самому духу христианства, тем более, не соответствует Конституции РФ.", - написал в своем посту Андрей Ищенко, который в эти дни находится в Москве.

"Я считаю, что религия - это личное дело каждого из нас. Не нужно религию вплетать в государственные дела, особенно, в образование, медицину, армию и космонавтику. В советское время ракетные старты не освящались попами и ракеты нормально летали и никто их не сверлил в космосе. Давайте оставим Богу - богово, кесарю - кесарево, а куралесу - куралесово!", - заключает директор строительной компании "Аврора-строй".

При этом реального пути разрешения религиозного конфликта, который назревает на Украине, Андрей Ищенко не предлагает.

*Автокефалия — это полная самостоятельность церкви в принятии решений. Юридически Украинская православная церковь Киевского патриархата стремится выйти из подчинения Российской православной церки и будет подчиняться той, которая даёт автокефалию, в данном случае константинопольскому патриархату. На Украине после распада СССР образовалось сразу несколько православных церквей. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) признает главенство Русской православной церкви. Но украинские власти воспринимают УПЦ МП как агента влияния Москвы. В противовес ей и возник Киевский патриархат (а также еще несколько более мелких церквей). Возглавляющий УПЦ КП Филарет хочет обрести независимость от Москвы в церковных вопросах, а светские власти Украины таким образом пытаются установить контроль над религиозной стороной жизни своих граждан и добиться того, чтобы православное церковное сообщество юридически признало равенство украинской и русской православных церквей. Кроме того, это будет удар по единству Русской православной церкви. Руководство РПЦ всегда гордилось тем, что, невзирая ни на что, получалось держать церковь в единстве. Разорвав его, Киев также рассчитывает подорвать влияние РПЦ на украинских прихожан.

Ваше отношение к заявлению Ищенко: - вообще не понял, о чем это и к чему? - а можно о чем-нибудь "приморском", с автокефалией пусть другие разбираются -опа, а он уже в Москве, а как же мы? -хотелось бы узнать также мнение "красного губернатора" о проблеме Гондураса -"Красный губернатор" все правильно написал -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]