Незаконных торговцев Владивостока оштрафовали почти на 4 млн рублей

С начала года районными административными комиссиями Владивостока рассмотрено уже 2 065 материалов за организацию незаконной торговой деятельности. Общая сумма штрафов составила 3 млн 875 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Представители районных административно-территориальных управлений и специалисты профильных управлений городской администрации продолжают рейды по пресечению незаконной торговли. Недобросовестных предпринимателей штрафуют и обязуют их убрать нестационарные торговые объекты. Если торговцы не делают этого добровольно, то их лотки и палатки попадают под принудительный демонтаж.

Так, на прошлой неделе в Советском районе к административной ответственности привлечены граждане, осуществлявшие незаконную реализацию продуктами на улице Русской, 40 и 70, и Лермонтова, 68. За аналогичные правонарушения также привлечен ряд граждан и в других районах краевого центра.

Рейды по выявлению и пресечению незаконной торговой деятельности регулярно проходят во всех пяти районах города. Во Владивостоке максимально проработана городская схема размещения нестационарных торговых объектов. Из нее исключены 249 ненужных для горожан объектов, а для удобства – территориально «выровнены» оставшиеся 1 156. Теперь все предприниматели исправно платят налоги. Планируется, что в бюджет Владивостока до конца года в рамках реформы НТО поступит около 11 миллионов рублей. Эти деньги позволят решать важные городские задачи, такие как ремонт дорог, школ и детских садов, благоустройство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]