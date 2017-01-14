Во Владивостоке открылась выставка трех известных российских художников — Вадима Иванкина из Новосибирка, Андрея Машанова из Омска и приморца Сергея Черкасова. На картинах — виды Владивостока, библейские мотивы, музыканты и творцы. С какой целью объединились эти авторы?

Три известных художника России объединились не просто так, а для того, чтобы показать молодежи возможности, которые открывает графика.

Ольга Зотова, искусствовед, куратор выставки: «Сегодня художников-графиков, работающих в традиционной технике, то есть не дизайнеров, которые с компьютерными программами общаются, — их фактически нигде не учат».

Такие выставки — возможность для начинающих художников не просто увидеть работы именитых авторов, но и пообщаться с ними. Андрей Машанов рассказал приморским студентам о технике, когда картины «пишет» печатный станок. Сначала рисунок создают на листе металла и протравливают его в кислоте. Получается своеобразный штамп, на который наносят краску.

Андрей Машанов, заслуженный художник РФ (Омск): «У нас остается чистый лист, и в нем забита внутрь краска. И после этого уже кладется лист бумаги и на специальном станке оффортном под очень сильным давлением прокатывается эта форма, и получается отпечаток».

Акварельная графика — в работах Вадима Иванкина из Новосибирска. В его картинах искусствоведы отмечают внимание к цветовым канонам иконописцев.

К древнерусскому, византийскому искусству художник обращается довольно часто. Такой исторический уклон, однако, не мешает ему отражать и реалии современной жизни.

Вадим Иванкин, заслуженный художник РФ (Новосибирск): «Но это ни в коей мере не какие-то религиозные, культовые вещи. Внешняя оболочка библейских каких-то моментов — она взята, а внутреннее содержание — оно совершенно другое. Это просто взаимоотношение между людьми, взаимоотношение внутри какого-то общества».

За пейзажи Владивостока и его окрестностей в этом художественном трио отвечает заслуженный мастер кисти Сергей Черкасов. Причем на этой выставке зрители увидят только новые работы живописца, чья воздушная акварель в почерке покоряет раз и навсегда. В качестве эксперимента от Черкасова картины, в которых роль холста играет фанера.

Сергей Черкасов, заслуженный художник РФ: «Какой свет идет от фанеры. Непонятный какой-то, теплый-теплый. Никакой краской это невозможно сделать. Это такой эксперимент, который, на мой взгляд, удался».

Все три автора не просто пишут картины, но и активно отстаивают выбранные ими направления. Черкасов выпускает графичные календари, Иванкин публикует исследования о развитии школы акварельной живописи, а Машанов совершенствуется в техниках печатной индустрии, отвергая любые намеки на то, что этот вид искусства сегодня устарел. Новый совместный проект художников это их приглашение для зрителей к диалогу о современности и своевременности графики в картинах нынешних мастеров. Изучать, рассматривать работы и спорить о них можно в выставочных залах Союза художников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]