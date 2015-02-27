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Гражданин Таджикистана купил медкнижку, чтобы устроиться на работу в Приморье

Гражданин Таджикистана купил медкнижку, чтобы устроиться на работу в Приморье

Фото: Деломедика

Прокуратурой Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении гр-на Ф., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, гражданин Таджикистана купил у определенного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, медицинскую книжку, составленную и заполненную на имя фигуранта.

Данный документ с проставленными в нем оттисками штампов о прохождении обследования на группу инфекционных заболеваний был необходим для работы на предприятии торговли.

Осознавая, что медкнижка является подложной, фигурант использовал ее, предъявив в отдел кадров при трудоустройстве в один из гипермаркетов города Владивостока.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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