Выплаты еще на 27 млн рублей получат приморцы за ущерб от «Лайонрока»
Около 27 млн рублей направил федеральный бюджет на выплаты приморцам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок» в 2016 году. Материальную помощь получат 26,5 тысяч семей.
По информации, полученной «Вестями: Приморье» в департаменте труда и социального развития Приморского края, основную часть средств направят на выплаты жителям Ольгинского района. 25,5 тысяч человек получат по 10 тысяч рублей.
Несколько семей получат по 50 и 100 тысяч рублей. Это жители Лесозаводска, Тернейского и Красноармейского районов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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