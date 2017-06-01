Ливни и грозы возможны в Приморье в конце недели
Борис Кубай рассказал Примпогоде о том, что ждать приморцам в конце наступившей недели, ведь и бабье лето близко к завершению. 30 сентября в Приморье вполне вероятны грозовые ливни, говорит главный синоптик края.
— Борис Викторович, вчера во Владивостоке наблюдалось редко встречающееся сочетание погодных явлений: смерч, гроза, шквалы, ливни с градом. Чем всё это было вызвано?
— Вы, наверное, будете удивлены, если я скажу, что бабьим летом. Вернее, его окончанием.
Тёплая сентябрьская погода, установившаяся во Владивостоке, довольно длительное время аккумулировала осеннее тепло, которое просто так исчезнуть не могло. Но одного тепла для развития конвекции и всех перечисленных конвективных явлений мало, требуется холод. Стоило мало-мальски значимому в других регионах холодному атмосферному фронту подойти к побережью Японского моря, как над ним мгновенно начали образовываться мощные кучево-дождевые облака, с высотой верхней границы до 10–12 тысяч метров.
С облаками такой мощности зачастую связаны не только вертикальные движения воздуха, но и горизонтальные, вихревые. Вихри или смерчи могут пытаться жить своей кратковременной жизнью, всё круша на своем пути. Продолжительность жизни смерча зависит не только от энергетической мощности вихря, но и от шероховатости подстилающей поверхности, над которой он перемещается.
— Метеорологические станции смерчи не зафиксировали?
— Слава богу, не зафиксировали, иначе мы бы остались без станций. Подобные вихри носят мелкомасштабный характер и часто проходят вне поля зрения станций.
— Существует вероятность повторения подобных явлений в ближайший период времени?
— Следующий атмосферный фронт будет проходить через Приморский край и Владивосток 30 сентября. Грозовые ливни вполне вероятны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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