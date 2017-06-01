Ливни и грозы возможны в Приморье в конце недели

Борис Кубай рассказал Примпогоде о том, что ждать приморцам в конце наступившей недели, ведь и бабье лето близко к завершению. 30 сентября в Приморье вполне вероятны грозовые ливни, говорит главный синоптик края.

— Борис Викторович, вчера во Владивостоке наблюдалось редко встречающееся сочетание погодных явлений: смерч, гроза, шквалы, ливни с градом. Чем всё это было вызвано?

— Вы, наверное, будете удивлены, если я скажу, что бабьим летом. Вернее, его окончанием.

Тёплая сентябрьская погода, установившаяся во Владивостоке, довольно длительное время аккумулировала осеннее тепло, которое просто так исчезнуть не могло. Но одного тепла для развития конвекции и всех перечисленных конвективных явлений мало, требуется холод. Стоило мало-мальски значимому в других регионах холодному атмосферному фронту подойти к побережью Японского моря, как над ним мгновенно начали образовываться мощные кучево-дождевые облака, с высотой верхней границы до 10–12 тысяч метров.

С облаками такой мощности зачастую связаны не только вертикальные движения воздуха, но и горизонтальные, вихревые. Вихри или смерчи могут пытаться жить своей кратковременной жизнью, всё круша на своем пути. Продолжительность жизни смерча зависит не только от энергетической мощности вихря, но и от шероховатости подстилающей поверхности, над которой он перемещается.

— Метеорологические станции смерчи не зафиксировали?

— Слава богу, не зафиксировали, иначе мы бы остались без станций. Подобные вихри носят мелкомасштабный характер и часто проходят вне поля зрения станций.

— Существует вероятность повторения подобных явлений в ближайший период времени?

— Следующий атмосферный фронт будет проходить через Приморский край и Владивосток 30 сентября. Грозовые ливни вполне вероятны.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]