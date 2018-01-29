За прошедшую неделю сотрудники ГАИ привлекли к ответственности свыше 180 нетрезвых водителей в Приморье

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 90 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, 14 - за повторную езду в состоянии опьянения, 77 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения правонарушители будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В 5 случаях пьяная езда спровоцировала дорожно-транспортные происшествия, в результате которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе трехлетний мальчик. Автоаварии произошли в городах: Арсеньев, Партизанск, Спасск-Дальний, а также Красноармейском районе.

Так, 20 сентября в городе Партизанске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль с несовершеннолетним пассажиром съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. От тяжелых травм ребенка спасло детское удерживающее устройство. Водитель, спровоцировавший автоаварию, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при движении не учел необходимый боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем, в котором находился пострадавший.

В отношении правонарушителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), предполагающий штрафные санкции в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания транспортных средств.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]