Анонс на 25 сентября

25 сентября во Владивостоке в 14.00 в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) пройдет день шведской культуры.

25 сентября во Владивостоке в 17.00 в библиотека им. А. М. Горького пройдет творческий вечер писательницы Светланы Капинос.

25 сентября во Владивостоке в 21.00 в сквере Юла Бриннера пройдет показ фильма «Братья Карамазовы».

25 сентября во Владивостоке в 21.00 в рамках 16-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» на Амфитеатре на Спортивной Набережной пройдет показ фильмов рамках программы «Открытая площадка». Вход бесплатный.

25-27 сентября г. Владивосток. Первенство Приморского края по боулингу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]