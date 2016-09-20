Анонс на 25 сентября
25 сентября во Владивостоке в 14.00 в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) пройдет день шведской культуры.
25 сентября во Владивостоке в 17.00 в библиотека им. А. М. Горького пройдет творческий вечер писательницы Светланы Капинос.
25 сентября во Владивостоке в 21.00 в сквере Юла Бриннера пройдет показ фильма «Братья Карамазовы».
25 сентября во Владивостоке в 21.00 в рамках 16-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» на Амфитеатре на Спортивной Набережной пройдет показ фильмов рамках программы «Открытая площадка». Вход бесплатный.
25-27 сентября г. Владивосток. Первенство Приморского края по боулингу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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