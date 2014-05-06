Памятник корейскому патриоту открыли в Уссурийске

На территории корейского культурного центра в Уссурийске открыли памятник корейскому патриоту, герою антияпонского движения Хон Бом До, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Хон Бом До стал известен в 20-е годы XX века. Когда Корейский полуостров оккупировали японцы, он возглавил движение сопротивления и бежал на Дальний Восток. В Приморье под руководством Сергея Лазо боролся за установление Советской власти. Командовал корейским партизанским отрядом. Один из ярких эпизодов его биографии – встреча с вождём мирового пролетариата Владимиром Лениным. От советского лидера он получил в награду именное оружие.

27 августа 2018 года корейцы отмечали памятную дату – 150 лет со дня рождения народного героя Хон Бом До.

В торжественной церемонии приняла участие внучка героя Алла Николаевна Ким. Она выразила слова благодарности уссурийцам, которые чтут память ее деда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]