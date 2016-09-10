Во Владивостоке продолжает свою работу XVI Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». По звездной дорожке Приморской сцены Мариинского театра прошлись президент нынешних «Меридианов», актёр Александр Михайлов, голливудская актриса Энди Макдауэлл, кинорежиссёр Дмитрий Астрахан, Алексей Герман-младший, Дмитрий Месхиев, актрисы Ольга Прокофьева, Ирина Лачина, Елена Проклова и многие другие.

В этом году постановщиком церемонии открытия стал Вячеслав Стародубцев, главный режиссёр Новосибирского НОВАТа. Изюминка фестиваля — сразу два фильма-открытия. Первая лента, которую представили зрителям, называется «Два билета домой» Дмитрия Месхиева. Вторая — «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер.

На кинофестивале много российских и иностранных режиссеров, актеров, сценаристов. Они представляют фильмы программ кинофестиваля, рассказывают об особенностях производства, проводят мастер-классы и творческие встречи.

Энди Макдауэлл, актриса: «В мире кино у меня есть уникальная возможность — участвовать в производстве кино. Это возможность рассказывать истории людей, истории радости, любви, боли. И в тоге я понимаю: когда мы смотрим кино, понимаем, что мы все одинаковые. Кино — это удивительное искусство. Удачи всем на фестивале, большое спасибо, что пригласили меня!»

Этим вечером в Приморской Мариинке — люди кино, искусства, власти, бизнеса и спорта.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Во Владивосток прибыл большой праздник — кинофестиваль «Меридианы Тихого». Мы ждали этот праздник! Мы готовились к нему! Сегодня мы придаем огромное значение этому празднику. Хочу пожелать приморцам хорошего настроения, впечатлений, а участникам побед!»

Одним из главных событий церемонии открытия стало вручение приза губернатора Приморского края «9.288 км». Его получил президент фестиваля Александр Михайлов.

Андрей Брик, председатель думы г. Владивостока: «Мы надеемся увидеть яркие картины, хорошие задумки режиссеров. Мы готовы сегодня поддержать абсолютно всех, потому что фестиваль, как вы сказали, это наша визитная карточка. Успехов всем!»

Мила Малахова, pr-директор Академического театра им. Горького: «Очень добрая, очень нежная, очень выдержанная, ничего лишнего, все понравилось. Знаем, что ставил наш любимый режиссер с театра Горького, Вячеслав Стародубцев, респект ему, все было прекрасно».

Иван Штыль, многократный чемпион мира и Европы по гребле на каноеэ, призер олимпийских игр: «Очень хочу познакомиться со Стивеном Сигалом, он не только хороший актер, но и спортсмен, мне это приятно вдвойне».

На XVI «Меридианах» зрителей ждёт разнообразная программа. Помимо фильмов основного конкурса, приморцы увидят более 150 картин со всего мира. Среди них — эксклюзивная подборка документальных фильмов, уникальные эксперименты с киноязыком: когда в одной картине актёры говорят, например, и по-русски, и по-китайски, плюс кино для всей семьи.

Знакомиться с новинками авторского кино и открывать для себя новые имена приморцы смогут до 27 сентября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]