Сотрудник радиостанции умер прямо на рабочем месте во Владивостоке

Один смертельный и один тяжелый несчастный случаи зарегистрированы на минувшей неделе на предприятиях Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт федерации профсоюзов Приморского края.

Оба инцидента зафиксированы во Владивостоке. На рабочем месте умер сотрудник радиостанции "Лемма". Тяжелые травмы получил работник компании "ЖелДорСтройИнвест".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]