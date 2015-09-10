68 пакетов документов от аграриев Уссурийского округа направлены в департамент сельского хозяйства края. Их скорейшего рассмотрения ждут фермеры и коллективы сельхозпредприятий, потерявшие в этом году почти весь урожай. Ущерб местные власти оценивают в 242 миллиона рублей. И пока решается вопрос о компенсациях, крестьяне стараются собрать всё, что осталось на полях. Как это происходит у села Баневурово?

Суглинок с небольшим количеством ила, хотя река Комаровка разливалась по этим полям не раз. Сложная почва. После августовских дождей еще и сбитая в комки, с трудом расстаётся с клубнями. Их меньше, многие так в земле и останутся.

Евгений Иващенко: «Больше подвержен гниению крупный картофель, он раньше сформировался, и попал под все осадки».

Евгений Иващенко — фермер многофункциональный: где-то овощи и картофель, где-то у него и сено, и трава для газонов. Это выручает хозяйство четвертый год подряд. Столько топит Уссурийский округ. К гадалке не ходи, считают аграрии, затопит еще трижды.

Юрий Литвиненко, начальник отдела сельского хозяйства администрации Уссурийского ГО: «На сегодняшний день 730 гектаров картофеля погибло, 545 гектаров овощей, пострадали ранние зерновые культуры, чуть более трех тысяч гектаров сои».

Не цифрой единой, он прямым контактом с уссурийскими земледельцами подпитывает впечатления. Радоваться нечему, говорит глава местного отдела сельского хозяйства, и старается, чтобы компенсации пострадавшим были предоставлены. Ведомства расчёт ведут по затратам на полевые работы. Но, как и в прошлые годы, касается это тех, кто обрабатывает земли сельхозназначения. Наёмный сборщик Виталий Козик получит лишь заработок — по 40 рублей за сетку картошки.

Виталий Козик, сборщик картофеля: «У меня-то есть огород, затопило, но ничего не обещают, говорят, надо было страховать».

А фермер Иващенко, между прочим, выявил самый устойчивый к приморскому экстриму сорт. «Гала» — немецкий. Второе место отдаёт «сантэ», а вот «янтарь» весь в воде растворился…

Евгений Иващенко, руководитель сельхозпредприятия: «Тот картофель, что я собрал, отлежится неделю, дней 10. И после этого пущу его на подработку, включу сортировку».

Терять, что вызрело, он не намерен. И дело своё бросать не станет. Считает, если выдержали поля 312 мм осадков, по 10 литров воды на квадратный метр, то и снег на голову, и другие «прелести» дальневосточные переживут.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]