Жители 80 улиц Владивостока остануся без холодной воды

В ночь с 2 на 3 октября большая часть Владивостока останется на сутки без холодного водоснабжения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.

С 03-00 2 октября по 03-00 3 октября без холодной воды останутся следующие адреса:

ВНС «Центральная»:

Адмирала Юмашева, 2-26а.

Адмирала Кузнецова, 54в, 62-72, 76.

Аллилуева, 2-12а, 2а, 3, 5, 5а, 12, 14, 14а.

Баляева, 34-50, 58-64.

Братская, 13, 27, 34, 36, 38.

Буссе.

Верхняя.

Всеволода Сибирцева, 56, 62в, 80, 80а, 80б, 84а.

Высокая.

Высоковольтная, 2, 3.

Горная, 21, 25, 31-33а.

Жариковская.

Жигура, 2-6, 3, 18-26а, 42, 44, 48-54.

Жуковского.

Зейская, 4, 4/1, 4/2, 5, 10, 12.

Каплунова, 1, 3, 6.

Карла Либкнехта, 10а, 34-40, 37.

Карпинского.

Карьерная.

Карякинская, 18б, 18в, 24, 24а,26, 29, 29а, 33, 35, 37, 41, 41а.

Ковальчука, 26.

Котельникова, 1а, 1г, 2, 4, 6, 7, 7а, 8-22, 13-17, 21, 24-30, 27, 29.

Красного Знамени пр-т., 114-120а, 123-137, 156, 156в, 158а, 164, 164а, 164б.

Луговая, 41-89а, 52-62а , 95а.

Маньчжурская.

Матросская 2-я, 7, 9, 13, 15, 16-24, 17а, 17.

Матросская 3-я, 4, 13, 17, 19, 21б, 22-28, 25, 27, 27а.

Матросская 4-я, 22, 26, 27, 27б, 29-31а, 32.

Матросская 5-я, 21, 24, 24а, 27, 27а, 28.

Матросская 6-я, 31.

Матросская 7-я, 25, 33, 33а.

Муравьева-Амурского, 21/23.

Народный пр-т., 9-15.

Невельского, 1а.

Островского.

Рабочая 9-я, 9.

Рабочая 10-я, 43, 45, 49, 49а, 56, 70, 72.

Рабочая 13-я, 12, 16.

Руднева, 1-5, 4а 13в, 14, 17б.

Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197а, 205а, 205/1.

Сельская, 1-9, 6, 6а, 8, 10, 12, 15.

Славянская, 17, 18, 30, 30а.

Снеговая, 18б, 30, 31, 61, 63, 71, 74.

Спиридонова, 9, 11, 15, 20-44, 23, 27, 31.

Станичная. Тобольская, 8-14, 11, 23-31.

Толстого, 30, 32, 32а, 38-52, 41-45.

Тунгусская, 15-53, 20-30, 44-50, 59-69.

Тюменская.

Флотская 1-я, 56.

Флотская 4-я, 37/39.

Шепеткова, 37, 40, 46, 60.

Шилкинская, 3, 4, 4а, 5-15, 6-16а, 19, 20, 21, 30, 34, 36, 38, 42.

Южная 3-я.

ВНС «64 мкр»:

Адмирала Кузнецова, 40-66, 45-53/1, 59, 61, 74, 78-92.

Адмирала Юмашева, 7б, 10, 10а, 11, 11а, 11в, 12, 12а, 19, 24а-40, 35.

Ватутина, 24.

Каплунова, 5, 13, 15, 17, 23.

Ладыгина, 2-6, 5-19.

Луговая, 50, 50а, 50в , 64-74, 78.

Нейбута, 24, 24а, 24б, 24в, 30, 45-47б, 51-53а, 57, 61-67, 71б, 75-77, 81-87а, 88.

Невельского, 19, 23а.

Сабанеева, 8, 11-23, 14-24.

Стрелковая, 46, 50.

Терассная 4-я, 34-40.

Терассная 5-я, 33, 35, 40, 43.

Черняховского, 3- 21.

Яблочкова, 55, 56-62.

ВНС «71 мкр»:

Батумская, 15а.

Брестская.

Брестский пер.

Ватутина, 2-6, 10-20, 24, 26.

Владикавказская, 1, 3, 5.

Воропаева, 31-35.

Горийская, 1, 3, 4, 50.

Громова, 8-12а.

Каплунова, 3б, 7, 8, 8а, 11, 12.

Кочубея, 1.

Невельского, 1, 2-8, 3, 11-31.

Нейбута, 6-12, 11-41в, 22, 26, 32, 32 ст.4, 34, 38.

Сахалинская, 1-5б.

Стрелковый пер., 22а.

Фадеева, 47д, 49 ст.20. 63, 65, 67.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]