Жители 80 улиц Владивостока остануся без холодной воды
В ночь с 2 на 3 октября большая часть Владивостока останется на сутки без холодного водоснабжения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.
С 03-00 2 октября по 03-00 3 октября без холодной воды останутся следующие адреса:
ВНС «Центральная»:
Адмирала Юмашева, 2-26а.
Адмирала Кузнецова, 54в, 62-72, 76.
Аллилуева, 2-12а, 2а, 3, 5, 5а, 12, 14, 14а.
Баляева, 34-50, 58-64.
Братская, 13, 27, 34, 36, 38.
Буссе.
Верхняя.
Всеволода Сибирцева, 56, 62в, 80, 80а, 80б, 84а.
Высокая.
Высоковольтная, 2, 3.
Горная, 21, 25, 31-33а.
Жариковская.
Жигура, 2-6, 3, 18-26а, 42, 44, 48-54.
Жуковского.
Зейская, 4, 4/1, 4/2, 5, 10, 12.
Каплунова, 1, 3, 6.
Карла Либкнехта, 10а, 34-40, 37.
Карпинского.
Карьерная.
Карякинская, 18б, 18в, 24, 24а,26, 29, 29а, 33, 35, 37, 41, 41а.
Ковальчука, 26.
Котельникова, 1а, 1г, 2, 4, 6, 7, 7а, 8-22, 13-17, 21, 24-30, 27, 29.
Красного Знамени пр-т., 114-120а, 123-137, 156, 156в, 158а, 164, 164а, 164б.
Луговая, 41-89а, 52-62а , 95а.
Маньчжурская.
Матросская 2-я, 7, 9, 13, 15, 16-24, 17а, 17.
Матросская 3-я, 4, 13, 17, 19, 21б, 22-28, 25, 27, 27а.
Матросская 4-я, 22, 26, 27, 27б, 29-31а, 32.
Матросская 5-я, 21, 24, 24а, 27, 27а, 28.
Матросская 6-я, 31.
Матросская 7-я, 25, 33, 33а.
Муравьева-Амурского, 21/23.
Народный пр-т., 9-15.
Невельского, 1а.
Островского.
Рабочая 9-я, 9.
Рабочая 10-я, 43, 45, 49, 49а, 56, 70, 72.
Рабочая 13-я, 12, 16.
Руднева, 1-5, 4а 13в, 14, 17б.
Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197а, 205а, 205/1.
Сельская, 1-9, 6, 6а, 8, 10, 12, 15.
Славянская, 17, 18, 30, 30а.
Снеговая, 18б, 30, 31, 61, 63, 71, 74.
Спиридонова, 9, 11, 15, 20-44, 23, 27, 31.
Станичная. Тобольская, 8-14, 11, 23-31.
Толстого, 30, 32, 32а, 38-52, 41-45.
Тунгусская, 15-53, 20-30, 44-50, 59-69.
Тюменская.
Флотская 1-я, 56.
Флотская 4-я, 37/39.
Шепеткова, 37, 40, 46, 60.
Шилкинская, 3, 4, 4а, 5-15, 6-16а, 19, 20, 21, 30, 34, 36, 38, 42.
Южная 3-я.
ВНС «64 мкр»:
Адмирала Кузнецова, 40-66, 45-53/1, 59, 61, 74, 78-92.
Адмирала Юмашева, 7б, 10, 10а, 11, 11а, 11в, 12, 12а, 19, 24а-40, 35.
Ватутина, 24.
Каплунова, 5, 13, 15, 17, 23.
Ладыгина, 2-6, 5-19.
Луговая, 50, 50а, 50в , 64-74, 78.
Нейбута, 24, 24а, 24б, 24в, 30, 45-47б, 51-53а, 57, 61-67, 71б, 75-77, 81-87а, 88.
Невельского, 19, 23а.
Сабанеева, 8, 11-23, 14-24.
Стрелковая, 46, 50.
Терассная 4-я, 34-40.
Терассная 5-я, 33, 35, 40, 43.
Черняховского, 3- 21.
Яблочкова, 55, 56-62.
ВНС «71 мкр»:
Батумская, 15а.
Брестская.
Брестский пер.
Ватутина, 2-6, 10-20, 24, 26.
Владикавказская, 1, 3, 5.
Воропаева, 31-35.
Горийская, 1, 3, 4, 50.
Громова, 8-12а.
Каплунова, 3б, 7, 8, 8а, 11, 12.
Кочубея, 1.
Невельского, 1, 2-8, 3, 11-31.
Нейбута, 6-12, 11-41в, 22, 26, 32, 32 ст.4, 34, 38.
Сахалинская, 1-5б.
Стрелковый пер., 22а.
Фадеева, 47д, 49 ст.20. 63, 65, 67.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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