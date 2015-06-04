Активы и долги легендарного предприятия выставили на торги в Приморье
В конце октября на электронной торговой площадке пройдет аукцион по продаже имущества и долговых обязательств ЗАО «Михайловский бройлер». Здания, земельные участки, транспортные средства, оборудование и инвентарь предлагаются по минимальной цене почти в 198 млн рублей.
Аукцион по продаже имущества и долгов ЗАО «Михайловского бройлера» пройдет 30 октября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru. К продаже предлагается 162 здания и сооружения, 13 земельных участков разной площади, 42 транспортных средства, 28 самоходных средств и прицепов, 1010 единиц производственных и технологических сооружений, а также 173 единицы инвентаря и материалов. Начальная цена торгов составляет 197 937 000 рублей.
Аукцион организует конкурсный управляющий компании-банкрота в связи с несостоявшимися в июле торгами. Реализуется производственно-технологический комплекс по выращиванию и переработке мяса птицы в Артеме. Часть имущества, составляющего лот, является предметом залога в пользу ООО «Алькор Капитал», ООО «М.ТрубСталь», АО «Торговый дом «Михайловский», а также имеет обременение в виде ареста. Размер задатка – 10% от минимальной суммы, а размер шага – 5% от начальной цены лота.
Кроме того, с молотка должны уйти и активы компаний, выступавших поручителями по кредитным линиям ЗАО «Михайловский бройлер». Так, 27 октября на другой электронной площадке выставят имущество ООО «Примзернопродукт»: нежилые помещения на Тигровой, недострой на Вилкова и автомобиль на общую стоимость 53,5 млн рублей, а также права требования к другим должникам по «Михайловскому бройлеру» на сумму 411,2 млн рублей. Причем права требования предлагаются единым лотом с начальной ценой в 325 000 рублей.
Напомним, в 2015 году ЗАО «Михайловский бройлер» перестало производить количество продукции, способное держать группу компаний на плаву, поэтому «Газпромбанк» обратился в арбитраж с иском о признании «Бройлера» банкротом. Разбирательство длилось около года, и в итоге в отношении «Михайловского бройлера» открыли конкурсное производство.
В 2016 году на базе предприятия-банкрота было открыто ООО «Торговый дом "Дальневосточная птица"». Новое юридическое лицо стало владельцем всех активов «Бройлера». Однако компании тут же начали судиться друг с другом. В нескольких случаях дела завершались подписанием мировых соглашений либо частичным удовлетворением иска.
Статья полностью: https://www.newsvl.ru/vlad/2018/09/24/174008/#ixzz5S0UkJ45g
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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