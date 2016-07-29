Владивостоцы стали свидетелями уникального природного явления

В минувшее воскресенье, 23 сентября, владивостокцы впервые за 20 лет стали свидетелями торнадо, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода.

В последние дни в Приморье было достаточно тепло, а также сохранялась высокая температура воды. В воскресенье, 23 сентября, над югом Дальнего Востока проходил холодный атмосферный фронт с континента, где температуры воздуха уже достаточно низки. На подходе к Приморью из-за контраста температур фронт стал обостряться, началось образование кучево-дождевых облаков вертикального развития, что привело к целому комплексу конвективный явлений: сначала пошёл сильный дождь с грозой, затем во Владивостоке выпал град, потом из одного грозового облака над морской акваторией в районе острова Рейнеке образовался смерч.

Смерч прошёл достаточно спокойно, на сушу не выходил. Смерч или торнадо — явление в Приморье достаточно редкое, за всю историю метеонаблюдений во Владивостоке отмечалось всего несколько случаев смерча. Самый сильный смерч был зафиксирован 20 сентября 1997 года. Тогда было отмечено всего 3 вихревые воронки: одна образовалась над Амурском заливом, другая — на Второй речке, третья — на станции Океанская. Последствия того смерча были довольно серьёзными: один вихрь покрутил катера, стоящие в акватории, второй — повалил деревья, третий оборвал линии электропередач.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]