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30 сентября во Владивостоке возможно резкое ухудшение погоды

30 сентября во Владивостоке возможно резкое ухудшение погоды

В этот день через Приморский край и Владивосток будет проходить атмосферный фронт, что может спровоцировать "сценарий" минувшего воскресенье. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на руководителя Примгидромета Бориса Кубая.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 23 сентября Владивосток пережил редко встречающееся сочетание погодных явлений: смерч, гроза, шквалы, ливни с градом.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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