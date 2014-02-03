В Приморье разгромлена интим-"империя" безработного из Владивостока

В Приморском крае перед судом предстанет организатор и 9 участников организованной преступной группы по оказанию платных интимных услуг, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт регионального СУ СКР.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 3 мужчин и 7 женщин. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), ст. 126 УК РФ (похищение человека) и других преступлениях.

Следствием установлено, что в 2017 году ранее судимый безработный житель г. Владивостока решил организовать на территории г. Артема и г. Владивостока незаконную деятельность по оказанию платных интимных услуг. Для осуществления своей преступной деятельности он привлек к соучастию еще 9 человек. Каждый участник преступной группы выполнял отведенные ему организатором функции и получал установленную долю от незаконной прибыли.

В результате преступной деятельности данной группы в занятие проституцией были вовлечены 5 девушек, из них 1 несовершеннолетняя.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]