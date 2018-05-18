Популярный пляж под Владивостоком выставлен на аукцион

Администрация Владивостока объявила торги на аренду популярной бухты под Владивостоком в районе Шаморы. Пляж «Три поросенка» некогда являлся одним из самых любимых мест отдыха жителей и гостей приморской столицы.

Сейчас бухта представляет собой унылое зрелище: не ухожена, беспорядочно заставлена железными гаражами и хозяйственными постройками. Часть бухты принадлежит Всероссийскому детскому центру «Океан», который начинает там капитальное строительство. Другая часть – участок чуть более 12,5 тысяч квадратных метров – это муниципальная собственность. Этот участок с кадастровым номером 25:28:050085:8 категории «земли населенных пунктов» и выставляется на аукцион.

В аукционной документации перечислены виды разрешенного использования: туристическое обслуживание, санаторная деятельность, спорт, причалы для маломерных судов, культурное развитие, развлечения, общественное питание, а также для целей строительства объектов в соответствии с видом разрешенного использования. То есть победитель аукциона сможет построить на берегу бухты базу отдыха, кафе и развлекательные площадки, причалы для маломерных судов.

Аукцион на право аренды участка, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене аренды, состоится 24 октября. Договор аренды заключается на 38 месяцев. Если арендатор построится на арендованном участке, то в будущем сможет оформить землю в собственность.

Начальная цена аренды участка составляет 1 157 516 рублей в год. Претендент должен заплатить задаток 50% от этой цены.

Начало приема заявок на участие в аукционе с 24 сентября. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 октября 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]