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"Фудкроссинг" набирает популярность в Приморье

В Кавалерово в одном из местных магазинов появилась необычная социальная полка, сообщает "Вести: Приморье".

Надпись над прилавком гласит: «Нуждаешься — возьми, не жалко — положи».

Социальную акцию устроили продавцы магазина. Смысл ее - в помощи нуждающимся жителям, которые могут бесплатно получить продукты питания. С социальной полки можно взять любой вид продукции, оставив взамен что-то свое.

Люди охотно кладут на витрину макароны, крупы, сладости, хлеб. Продукты забирают те, кто действительно в них нуждается. Такую необычную акцию, можно смело назвать "продуктовым буккроссингом" или просто "фудкросингом". 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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