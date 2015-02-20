"Фудкроссинг" набирает популярность в Приморье
В Кавалерово в одном из местных магазинов появилась необычная социальная полка, сообщает "Вести: Приморье".
Надпись над прилавком гласит: «Нуждаешься — возьми, не жалко — положи».
Социальную акцию устроили продавцы магазина. Смысл ее - в помощи нуждающимся жителям, которые могут бесплатно получить продукты питания. С социальной полки можно взять любой вид продукции, оставив взамен что-то свое.
Люди охотно кладут на витрину макароны, крупы, сладости, хлеб. Продукты забирают те, кто действительно в них нуждается. Такую необычную акцию, можно смело назвать "продуктовым буккроссингом" или просто "фудкросингом".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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