Прогуляться с врачом теперь можно не только во Владивостоке, но и в Уссурийске

29 сентября в 12 часов в Доме культуры «Авангард» села Борисовка состоится познавательное мероприятие «Прогулка с врачом», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

В программе: информация о значении двигательной активности, викторина для участников с вручением призов, весёлые комплексы общеукрепляющих упражнений, мастер-класс по скандинавской ходьбе, консультирование по ведению здорового образа жизни и профилактике заболеваний, измерение артериального давления, предоставление красочных буклетов. Приглашаются все желающие.

Акция состоится в рамках Всемирного дня сердца и Международного дня пожилого человека, при поддержке администрации Уссурийского городского округа и МБУК «Централизованная клубная система УГО», врачей и психологов АНО «ЗОЖ» и КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр».

Отметим, Автономная некоммерческая организация «Здоровый образ жизни» при поддержке Владивостокского клинико-диагностического центра уже 6-й год успешно реализует проект «Прогулка с врачом» в городах и районах Приморского края. За этот период более 4500 человек получили мотивацию к ведению здорового образа жизни, к повышению своей двигательной активности, обучились навыкам скандинавской ходьбы и правильному построению комплексов упражнений, способствующих укреплению и сохранению здоровья.

Приоритетной задачей проекта «Прогулка с врачом» является пропаганда идей здорового образа жизни путём компетентного информирования населения об обязательной профилактической диагностике своего здоровья и приобщение граждан к аэробным физическим нагрузкам, снижающим риск развития хронических неинфекционных заболеваний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]