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Режим чрезвычайной ситуации снят в трех районах Приморья

Режим чрезвычайной ситуации снят в трех районах Приморья

В трех муниципалитетах Приморья снят режим чрезвычайной ситуации – в Хорольском, Чугуевском и Кировском районах, сообщает "Вести: Приморье". 

Региональный режим ЧС продолжает действовать в границах 14 муниципальных образований: Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Черниговского, Шкотовского, Яковлевского, Пожарского, Ханкайского районов. В двух муниципальных образованиях введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера: в Пограничном районе и Лесозаводском городском округе.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, в Приморье на отдельных участках рек центральных, западных, восточных районов отмечаются колебания уровня воды до 0,2 метра. На остальных реках края продолжается спад уровня воды. Сохраняется подтопление поймы реки Илистая в Черниговском районе.

На вторник, 25 сентября, 5 799 семей получили компенсации за утрату урожая, повреждение жилого дома, частичную или полную утрату имущества из-за наводнения. На эти цели из краевого бюджета направлено 74,3 миллиона рублей

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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