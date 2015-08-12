В соцсетях посчитали, сколько приморцев "понауехало" в Москву (интерактивная карта)

Около 15 тысяч жителей Приморья в своих аккаунтах в соцсетях сменили указание местопроживания с название родного города на Москву, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Strelka Mag.

Издание совместно с Socialdatahub использовали данные социальной сети «ВКонтакте». Проанализировав профили, где в графе «город проживания» указана Москва, и сравнив с населённым пунктом, указанным в графе «родной город», Strelka Mag составил рейтинг городов, откуда россияне чаще всего перебираются в столицу.

По Приморскому краю расклад "понауехавших" в Москву получился следующий: Владивосток - 11092 уехавших, Уссурийск - 1546, Находка - 863, Артем - 492, Арсеньев - 308, Спасск-Дальний - 260, Дальнегорск - 147, Лесозаводск - 145, Партизанск - 143, Дальнереченск - 125.

Примечательно, что Владивосток с его 11092 уехавших не попал в ТОП-20 городов России, откуда чаще всего уезжают в Москву. В тоже время в ТОП-20 городов, из которых уезжают в Санкт-Петербург, Владивосток занимает 7 место.

По мнению ведущего научного сотрудника института демографии НИУ ВШЭ Никиты Мкртчяна, жители Владивостока чаще выбирают Петербург, потому что "питер — это портовый город, для „дальневосточника“, который привык жить и у моря, и его занятость связана с ним».

По словам географа Надежды Замятиной, выбор города для переезда связан с потенциальной возможностью купить квартиру. Те, кто беднее, выбирают Петербург, а кто увереннее в своих финансовых силах — Москву. В Петербург часто переезжают с Дальнего Востока и Сибири дети тех, кого когда-то направили туда по распределению, чтобы поступали в те же вузы, что и их родители».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]