На социальной карте "приморец" будет красоваться уссурийский тигр
Жители края выбрали дизайн социальной карты «Приморец», которую выпустят до конца 2018 года, сообщает "Вести: Приморье".
Голосование проводилось на официальном сайте Администрации Приморского края, а также в официальных аккаунтах в Instagram, Одноклассниках и Вконтакте.
«Всего участие в онлайн-опросе приняли почти 2 тысячи человек. На выбор пользователям было представлено восемь вариантов с изображениями символов края – парусником, маяком, тиграми, морскими побережьями.
Воспользоваться картой «Приморец» уже в этом году смогут пенсионеры, многодетные, получатели детских пособий и другие льготники, всего около 600 тысяч человек. Проект уже обсуждается с представителями банков – их участие в проекте позволит добавить новые функции карте: на нее можно будет получать и социальные выплаты, и пенсию. Предполагается также, что карта будет именной с фотографией получателя, а получить ее можно будет, подав заявление в МФЦ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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