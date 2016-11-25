Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:26
  0

ГИМС в шоке от уровня "профессионализма" устроителей культурно-масового отдыха на воде

ГИМС в шоке от уровня

В этом году ГУ МЧС по Приморскому краю было проведено порядка 750 рейдов и патрулирований.  Составлено около 320 протоколов административных правонарушений. Об этом было сообщено на пресс-конференции по итогам купального сезона-2018 года в Приморском крае.

Как было отмечено на встрече, это лето отличалось от предыдущих — наибольшим размахом культурного-массового отдыха. Почти ежедневно в крае проводились регаты, заплывы, соревнования дайверов, гонки на аквабайках и так далее. Всего более  полутора тысяч разных мероприятий. К сожалению, не все организаторы мероприятий серьезно относились к своим обязанностям по обеспечению безопасности на воде.

Леонид Маковецкий, главный государственный инспектор Приморского края по маломерным судам: «Все подчеркивают, что они в каких-то международных ассоциациях. Но когда касаешься вопросов именно обеспечения безопасности. «Мы пригласили людей с разных регионов, они к нам едут. Они там-то участвовали. Они все профессионалы». Но задаешь элементарные вопросы и они "плывут". Понимаешь, что обеспечения никакого». 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря