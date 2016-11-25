ГИМС в шоке от уровня "профессионализма" устроителей культурно-масового отдыха на воде
В этом году ГУ МЧС по Приморскому краю было проведено порядка 750 рейдов и патрулирований. Составлено около 320 протоколов административных правонарушений. Об этом было сообщено на пресс-конференции по итогам купального сезона-2018 года в Приморском крае.
Как было отмечено на встрече, это лето отличалось от предыдущих — наибольшим размахом культурного-массового отдыха. Почти ежедневно в крае проводились регаты, заплывы, соревнования дайверов, гонки на аквабайках и так далее. Всего более полутора тысяч разных мероприятий. К сожалению, не все организаторы мероприятий серьезно относились к своим обязанностям по обеспечению безопасности на воде.
Леонид Маковецкий, главный государственный инспектор Приморского края по маломерным судам: «Все подчеркивают, что они в каких-то международных ассоциациях. Но когда касаешься вопросов именно обеспечения безопасности. «Мы пригласили людей с разных регионов, они к нам едут. Они там-то участвовали. Они все профессионалы». Но задаешь элементарные вопросы и они "плывут". Понимаешь, что обеспечения никакого».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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