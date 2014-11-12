В Приморье сотрудники вневедомственной охраны пресекли хулиганские действия в гостинице
На пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны по г. Большой Камень поступил сигнал «Тревога» с одного из охраняемых объектов – гостиницы, расположенной на ул. Аллея Труда, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю.
На место происшествия незамедлительно выехал наряд группы задержания Росгвардии. Горничная гостиницы рассказала, что один из постояльцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел в коридор, где курил, а после устроил громкий скандал. Мужчина оскорблял работницу отеля нецензурной бранью и даже ударил ее рукой по голове.
Прибытие росгвардейцев не успокоило 37-летнего гостя Приморского края – стражи порядка были вынуждены доставить жителя г. Челябинск в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
За нарушение общественного порядка в отношении задержанного были составлены протоколы по ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) и ст. 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение установленного федеральным законом запрета о курении табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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