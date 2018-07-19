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Супертайфун Трами повернул в сторону Приморья

Супертайфун Трами повернул в сторону Приморья

24-ый в этом году тропический шторм Трами отворачивает от континентального Китая и движется в сторону Японского моря, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Корейской метеослужбы.

По мнению эксперта @Погода 25 регион, " в ближайшие пару дней он может достигнуть стадии супертайфуна, и быть не менее разрушительным, чем предыдущий супертайфун Mangkhut, который обрушился несколько дней назад на Филиппины и Китай."

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что супертайфун Трами может зацепить Приморье.

В то же время, по данным сайта Примпогода, "с большой степенью вероятности можно сказать, что влияния на погоду Приморского края в ближайшие 7–10 суток «Трами» не окажет. Примгидромет продолжит следить за дальнейшим смещением и развитием тайфуна".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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