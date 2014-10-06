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Приморцы могут стать донорами костного мозга

Приморцы могут стать донорами костного мозга

Фото: pixabay.com

Благотворительная донорская акция «Спаси жизнь – стань донором костного мозга» стартовала в Приморье. Мероприятие проходит во Владивостоке до 30 сентября при поддержке «Русфонда» и приурочено ко всемирному Дню доноров костного мозга.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, акции в регионах – часть Всероссийского проекта по забору крови для включения в регистр потенциальных доноров костного мозга имени Васи Перевощикова – мальчика, заболевшего раком крови, которому так и не нашелся донор.

«Приморский край впервые вошел в число участников такого проекта. Акция организована с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов», – отметили в приморском отделении Русфонда.

Чтобы стать донором, нужно сдать кровь на HLA-типирование. Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра. И однажды эти данные могут совпасть с данными человека, нуждающегося в трансплантации костного мозга. Тогда с добровольцем свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором. Сдать кровь на типирование может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет при отсутствии серьезных противопоказаний.

«Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многим может помочь трансплантация костного мозга от неродственного донора», – говорят организаторы.

Сдать кровь на типирование можно в медицинских офисах по следующим адресам:

– Партизанский проспект, 40 (+7 (914) 720-02-34, понедельник-пятница 7.30-20.00, суббота 7.30-15.00);

- улица Уборевича, 10б (+7 (914) 720-02-35, понедельник-пятница, 7.30-20.00, суббота 7.30-15.00).

Процедура проводится без записи, бесплатно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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