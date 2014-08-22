В Находке директор крупной строительной компании заплатил штраф за шум и гам

На сентябрьском заседании административной комиссии Находкинского городского округа рассмотрено девять протоколов за нарушение тишины и покоя граждан, сообщает "Вести: Приморье".

Как сообщила начальник отдела по исполнению административного законодательства администрации Находкинского городского округа Александра Пашкова, к ответственности привлечен директор строительной компании, который допустил проведение строительных работ в запрещенное законом время. Стройка под окнами жителей города начинала шуметь с 05.30 утра. На должностное лицо наложен штраф 7 000 рублей. Во Врангеле в районе 02.00 ночи мужчина кричал и шумел на балконе. Соседи были вынуждены вызвать полицию. В итоге на мужчину наложен штраф 2 000 рублей.

Александра Пашкова обращает внимание, что в сентябре 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О почтовой связи». Теперь, извещения, направляемые в ходе производства по делам об административных правонарушениях, приравниваются к судебной корреспонденции.

Это означает, что извещение, направленное административной комиссией, будет ждать адресата на почте семь дней. В случае, если извещение не будет получено в этот срок, оно возвращается отправителю и лицо считается уведомленным. Нововведения позволяют привлекать к административной ответственности всех нарушителей, в отношении которых полицией будут составлены данные необходимые для составления материалы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]