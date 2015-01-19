Несколько пассажирок потеряли сознание после заявления «террориста» на рейсе Москва — Владивосток

Становятся известны новые подробности выходки 32-летнего жителя Москвы, устроившего 19 сентября дебош во время авиаперелета Москва-Владивосток. Оказывается этим же рейсом во Владивосток на кинофестиваль "Меридианы Тихого" летели многие известные российские актеры, которые поделились пережитым с местными журналистами.

«Мы летели во Владивосток как раз на том самолете, в котором устроил дебош пьяный пассажир. Как говорится, повезло. Но дело в другом. После того, как его скрутили и привязали к креслу, он стал выкрикивать жуткие вещи типа «взорву самолет». Тут стало плохо нескольким пожилым женщинам, они потеряли сознание… Хорошо, что в самолете оказался врач,людей спасли», — расказала в интервью газете XVI международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» VIFF Daily актриса Ксения Лаврова-Глинка (на фото), которая летела этим же бортом.

Ранее "Вести:Приморье" сообщалось, что уголовное дело завели на 32-летнего руководителя рекламного агентства из Москвы (на фото 2), который устроил беспорядки в салоне самолета во время перелета во Владивосток.

Уточняется, что мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ – угроза совершения террористического акта на борту самолета. Он высказывал угрозы в адрес членов экипажа физической расправой, а также угрожал взорвать самолет. «Нанес удар кулаком по лицу бортпроводнику, пресекавшего его противоправные действия. Свои хулиганские действия продолжал в отделе транспортной полиции аэропорта Владивостока», — говорится в сообщении полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]